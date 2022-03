Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Sachbeschädigung im Kurpark - Zeugenhinweise ++ Artlenburg - Gewässerverunreinigung im Sportboothafen ++ Reppenstedt - Brennende mobile Toilettenkabine ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 16.03.2022

Lüneburg

Lüneburg - Dreiste Ladendiebe erwischt

Am 15.03. kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Sülfmeisterstraße. Zwei zunächst unbekannte Personen verließen den Markt mit einem gefüllten Einkaufswagen, ohne diesen zu bezahlen. Der Ladendetektiv wurde darauf aufmerksam und konnte einen 17-Jährigen stoppen. Der weitere Dieb flüchtete unerkannt. Das Diebesgut im Wert von über 1400 Euro verblieb vor Ort. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Lüneburg - Sachbeschädigung im Kurpark - Zeugenhinweise

In der Nacht vom 14.03. auf den 15.03. randalierten Unbekannte beim Café am Kurpark in der Uelzener Straße. Hierbei wurden zwei Stühle beschädigt und eine Leuchte. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Artlenburg - Gewässerverunreinigung im Sportboothafen - Hinweise

Zu einer Verunreinigung der Elbe kam es am Nachmittag des 15.03. im Sportboothafen Artlenburg. Auf einer Fläche von circa 1000 Quadratmeter konnten Ölschlieren festgestellt werden. Durch die alarmierte Feuerwehr wurden absorbierende Ölstengel ausgelegt. Der Verursacher der Verunreinigung ist aktuell noch unbekannt. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei Scharnebeck, Tel. 04136-900080, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfallflucht im Parkhaus - Zeugenhinweise

Am Morgen des 15.03. kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr in einem Parkhaus in der Johannes-Gutenberg-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen geparkten Pkw Opel Astra und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden liegt bei 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Die Polizei kontrolliert ...

Am Morgen des 15.03. kontrollierte die Polizei Autofahrer auf der Bernsteinbrücke und in der Straße Am Sande. Innerhalb von zwei Stunden konnten hier gut 15 Verstöße gegen das geltende Durchfahrtsverbot bzw. Befahren der Fußgängerzone geahndet werden.

Bleckede - Zigarettenautomat aufgeflext - Diebe beim zweiten Mal erfolgreich - Hinweise

Wie bereits in der Pressemitteilung vom 15.03. mitgeteilt, wurde in der Nacht vom 14.03. auf den 15.03. versucht, einen Zigarettenautomaten in der Fritz-von-dem-Berge-Straße aufzuflexen. In der darauffolgenden Nacht machten sich die Täter erneut an dem Automaten zu schaffen. Diesmal gelang der Aufbruch und die Zigarettenschachteln wurden erbeutet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Reppenstedt - Brennende mobile Toilettenkabine - Zeugenhinweise

Am Morgen des 16.03. brannte eine mobile Toilettenkabine im Sülzweg. Aus bislang unbekannter Ursache fing die Kabine gegen 07:30 Uhr Feuer und musste von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden liegt bei gut 800 Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - angetrunken unterwegs - 0,7 Promille

Einen 69 Jahre alten Fahrer eines Pkw Citroen stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 15.03.22 auf einem Parkplatz in der Springstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 17:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Uelzen

Uelzen - in Hotelräume eingeschlichen - Kellnerportemonnaie gestohlen

In die Räumlichkeiten eines Hotels in der Soltauer Straße "schlichen" sich zwei südeuropäisch wirkende Männer in den Nachmittagsstunden des 15.03.22 ein. Während einer der Männer gegen 16:00 Uhr eine Mitarbeiterin an der Rezeption ablenkte, nutzte der Zweite die Chance und erbeutete aus der Küche ein Kellnerportemonnaie mit Bargeld. Es entstand ein Schaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Hanstedt I - Einbruch in Küchenbereich scheitert

Durch eine Nebentür versuchten Unbekannte in der Nacht zum 15.03.22 in den Küchenbereich des Missionarischen Zentrums in der Wriedeler Straße einzubrechen. Der Versuch scheiterte. Parallel wurde eine Sichtscheibe eingeschlagen und im Nebengebäude ein Zimmer aufgesucht. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

