Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Versuchter Einbruch in Getränkemarkt - Hinweise ++ Hanstedt I - Weiterer versuchter Einbruch ins Feuerwehrgerätehaus- Zeugenhinweise ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 18.03.2022

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Restaurant - Zeugenhinweise

In der Nacht zum 17.03 kam es zwischen 04:00 Uhr und 04:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Innenstadt Am Markt. Bisher unbekannte Täter begaben sich durch die Eingangstür in das Innere des Restaurants. Dort durchsuchten die Täter nach ersten Erkenntnissen die Räumlichkeiten. Diebesgut wurde vermutlich nicht erlangt. Die Täter flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Getränkemarkt - Hinweise

In der Nacht zum 18.03. kam es gegen 02:10 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einen Getränkemarkt in der Straße Vor dem Neuen Tore. Unbekannte schlugen die Scheibe der Eingangstür mit einem Stein ein. Ein Eindringen hat nach ersten Erkenntnissen nicht stattgefunden. Videoaufzeichnungen wurden gesichert. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Auffahrunfall - Fahrer leicht verletzt

Am Morgen des 18.03. kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Universitätsallee. Der 36-jährige Fahrer eines Pkw VW hielt nach ersten Erkenntnissen einen zu geringen Abstand zu einem vorausfahrenden Pkw Skoda. Da dieser abbremsen musste, konnte der 36-jährige Fahrer des Pkw VW nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das andere Fahrzeug auf. Der 30-jährige Fahrer des Pkw Skoda wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Keine polizeilich relevanten Meldungen.

Uelzen

Wrestedt - Die Polizei kontrolliert ...

Am Nachmittag des 17.03. kontrollierte die Polizei einen Rollerfahrer auf der Kreisstraße 6 zwischen Drohe und Wieren. Bei dem 18-Jährigen Fahrer wurde festgestellt, dass er den Roller ohne die dafür erforderliche Fahrerlaubnis führte. Weiter bestand der Verdacht, dass der Fahrer durch berauschende Mittel beeinflusst sein könnte. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Hanstedt I - Weiterer versuchter Einbruch ins Feuerwehrgerätehaus- Zeugenhinweise

Nach dem versuchten Einbruch ins Missionarische Zentrum (siehe Pressemitteilung vom 16.03.2022) in der Nacht zum 15.03.22, konnte ein weiterer Einbruch in der Eitzer Straße festgestellt werden. In das dortige Feuerwehrgerätehaus wurde zwischen dem 13.03.und dem 16.03. versucht einzubrechen. Unbekannte zerschlugen nach ersten Erkenntnissen eine Scheibe. Diebesgut wurde nicht erlangt. Eine Spurensicherung am Objekt wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-947920, entgegen.

