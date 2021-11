Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: Verdacht der Freiheitsberaubung - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei hat am Mittwoch (17.11.2021) Ermittlungen wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung zum Nachteil einer 17-jährigen Frau aufgenommen.

Diese hatte sich am Mittwochnachmittag an die Polizei gewandt und erklärt, am Dienstag (16.11.2021) gegen 18:00 Uhr von zwei bisher unbekannten Männern an der Quantiusstraße in Höhe des Tunnels zur Nordunterführung (Herwarthstraße) angegriffen, in ein Auto getragen und anschließend an einen unbekannten Ort gebracht worden zu sein.

In der Nacht zum 17.11.2021 sollen die Unbekannten die Geschädigte wieder freigelassen haben. Über die Freiheitsberaubung hinaus soll es in der Zwischenzeit zu keinen weiteren Straftaten zum Nachteil der jungen Frau gekommen sein. Nach derzeitigem Sachstand liegen keine Personenbeschreibungen der Tatverdächtigen vor. Möglicherweise könnte es sich bei dem benutzten PKW um ein größeres Modell gehandelt haben.

Im Rahmen der Ermittlungen bitten die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats 15 um Hinweise. Wem im Tatzeitraum im Bereich der Quantiusstraße/Herwarthstraße verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell