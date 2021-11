Polizei Bonn

POL-BN: Präsenz- und Kontrolleinsatz: 18-Jähriger bot Zivilfahndern im Hofgarten Drogen an

Bonn (ots)

Beamtinnen und Beamte der Bonner Einsatzhundertschaft kontrollierten am Mittwoch (17.11.2021) im Rahmen eines Präsenz- und Kontrolleinsatzes unter anderem in Tannenbusch und in der Bonner Innenstadt zahlreiche Personen und Fahrzeuge.

Kein glückliches Händchen bei dem Akquirieren seiner Kunden bewies ein 18-jähriger mutmaßlicher Drogendealer gegen 18:15 Uhr am Bonner Hofgarten. Er erkannte in einem Polizeibeamten in zivil einen potentiellen Kunden und bot ihm Marihuana zum Kauf an. Der Polizeibeamte ging nicht auf den Kauf ein. Der junge Mann hatte daraufhin mehrfach erfolglos versucht, seine Ware an den Mann zu bringen. Er wurde letztlich im Beisein von zwei weiteren Verdächtigen im Alter von 22 und 23 Jahren von uniformierten Polizisten kontrolliert. Bei den Männern wurde Betäubungsmitteln gefunden und sichergestellt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell