Am Dienstag waren mehrere Unbekannte in Herbrechtingen für zwei Einbrüche verantwortlich.

Kurz vor 0.30 Uhr werfen drei Unbekannte den Deckel eines Kanals in das Fenster eines Geschäfts in der Brückenstraße. Aus dem Verkaufsraum holen sie drei Fahrräder und machen diese zu ihrer Beute. Mit den Rädern flüchteten die Täter in Richtung Lange Straße. Die Polizei Herbrechtingen nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Die Ermittler klären nun auch, ob die Täter im Gebäude waren. Die Beamten schätzen den Sachschaden am Haus auf etwa 2.000 Euro.

Zwischen 1.30 Uhr und 6.30 Uhr waren drei Unbekannte in der Bleiche zu Gange. Dort schlugen sie mehrere Fenster eines Betriebes ein. So gelangten sie ins Innere. Die Täter suchten in den Räumen nach Brauchbarem und fanden eine Kasse mit Geld. Diese machten sie zu ihrer Beute und flüchteten damit. Auch in diesem Fall ermittelt nun die Polizei Herbrechtingen. Die Beamten prüfen nun, ob es sich bei beiden Vorfällen um die gleichen Täter handelt.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07322/96530 zu melden.

"Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

