Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Böller, Raub von Wodkaflasche, Unfallflucht

Aalen (ots)

Ellwangen: Böller gezündet

Am frühen Freitagmorgen waren in der Innenstadt gegen 2.30 Uhr zwei lautstarke Knallgeräusche wahrzunehmen. Mehrere Anrufer meldeten sich bei der Polizei. Als Ort der Verursachung konnte der Radweg an der Skateranlage beim Schießwasen ausgemacht werden. Die Spurenlage lässt darauf schließen, dass dort nicht zugelassene Böller mit starker Sprengkraft, sogenannte Polenböller, zur Explosion gebracht wurden. Personen konnten dort nicht mehr angetroffen werden. Hinweise auf die Verursacher bzw. Personen, die sich im dortigen Bereich aufhielten, werden vom Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd: Flasche Wodka geraubt

Einem 36-Jährigen wurde in der Nacht auf Donnerstag eine Flasche Wodka geraubt. Dabei wurde er mit einem Messer leicht verletzt. Der stark alkoholisierte Mann hielt sich gegen 0.30 Uhr im Stadtgarten auf, als er aus einer rund 10-köpfigen Personengruppe heraus angesprochen und die Herausgabe der Wodkaflasche gefordert wurde. Dabei wurde er mit einem Messer und einer mutmaßlichen Schreckschusswaffe bedroht. Als sich der Geschädigte zu entfernen versuchte, wurde er bis zur Robert-von-Ostertag-Straße verfolgt, niedergeschlagen und mit dem Messer am Rücken verletzt. Die Gruppe flüchtete anschließend. Der Hauptaggressor war etwa 20 Jahre alt und wird als Nordafrikaner beschrieben. Er hatte schwarze, krause Haare, trug Bart und war circa 1,90 Meter groß. Neben einer Kapuzenjacke war er mit Jeans sowie Turnschuhen von Nike bekleidet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Tätergruppe geben können werden gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 mit dem Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd in Verbindung zu setzen.

Heuchlingen: Unfallflucht

Am Donnerstag stieß zwischen 18.15 Uhr und 19.10 Uhr ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen eine in der Kirchbühlstaße befindliche Gabionenmauer. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ mehrere hundert Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell