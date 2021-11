Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Altwied

Neuwied (ots)

In dem Zeitraum von Freitagabend, den 19.11.2021 bis Samstagmorgen, den 20.11.2021 kam es in Altwied in der Straße Am Goldberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Anwohner werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen, die vor oder in dem benannten Tatzeitraum gemacht wurden, der Kriminalpolizei in Neuwied mitzuteilen.

