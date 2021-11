Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffahrunfall

Unfallbeteiligter verletzt

Unkel (ots)

Am Montagabend befuhren ein Roller- und ein Pkw-Fahrer die Siebengebirgsstraße in Unkel. Als der 61-jährige Rollerfahrer aus Erpel verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der 24-jährige Pkw-Fahrer aus Unkel auf den Roller auf. Der Fahrer kam daraufhin zu Fall und wurde verletzt. Der Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell