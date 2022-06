Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Lippe (ots)

(HR) Am Sonntagnachmittag gegen 14:40 Uhr bog ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Salzuflen mit seinem Taxi verbotswidrig vom Bahnhofsparkplatz in Bad Salzuflen auf die Bahnhofstraße in Richtung Herforder Straße ein. Dabei kollidiert er mit zwei PKW, welche die Bahnhofstraße aus Richtung Herforder Straße vorfahrtberechtigt befuhren. An dem Taxi, sowie an den PKW VW und PKW Nissan entstand Sachschaden in Höhe von ca. 31.000 Euro. Die beiden Beifahrer in dem VW wurden leichtverletzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell