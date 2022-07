Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Scheibe von Pfarrbüro der Kirchengemeinde St.-Andreas eingeworfen.

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th) - Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Scheibe des Pfarrhauses der St.-Andreas-Gemeinde eingeworfen. Der Küster der Kirchengemeinde bemerkte den Schaden am frühen Sonntagmorgen. In dem dahinterliegenden Raum wurde ein Stein aufgefunden. Die beschädigte Scheibe liegt zum Andreasplatz gelegen. Zu einem Eindringen in die Räumlichkeiten kam es nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Hildesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell