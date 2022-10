Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Pirmasens (ots)

Am 30.09.2022 um 13:30 Uhr parkte die Geschädigte ihren weißen BMW in der Neckarstraße in Höhe eines dort befindlichen Geschäfts. Als sie gegen 14:15 Uhr wieder zurück zu ihrem PKW kam, bemerkte sie an der linken Front ihres PKW einen Streifschaden. An der Beschädigung konnten gelbe, bzw. braune Lackanhaftungen festgestellt werden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

