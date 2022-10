POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zweibrücken (ots) - Ort: 66482 Zweibrücken, Max-Planck-Straße 12 Zeit: 29.09.22, 18:13 Uhr Zur genannten Zeit wurde die Wohnzimmerscheibe eines 61-jährigen Anwohners mit einem Stein eingeworfen. Der Geschädigte sprach daraufhin den sich vor dem Anwesen befindlichen, ihm persönliche bekannten, 55-jährigen Täter an. Dieser gab an, dass er die Wohnung verwechselt habe und es ihm leid tue. Als der Geschädigte ihm mitteilte die Polizei zu rufen, flüchtete er in ...

