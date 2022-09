Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

2 Trunkenheitsfahrten

Zweibrücken (ots)

Ort: 66482 Zweibrücken, Max-Planck-Straße 20 Zeit: 29.09.2022, 05:00 Uhr

Zur genannten Zeit Am 18.09.2022 wurde um 02:25 Uhr ein 36-jähriger Mann mit seinem VW Transporter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem Betroffenen betäubungsmittelspezifische Auffälligkeiten festgestellt werden. Der Betroffene wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.|PIZW

Ort: 66482 Zweibrücken, Steinhauser Straße Zeit: 30.09.2022, 00:17 Uhr

Zur genannten wurde eine 22-Jährige Frau E. in der Steinhauser Str. mit ihrem roten Ford Ka (PKW) einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte Alkoholgeruch in der Atemluft der jungen Dame wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest eine AAK in Höhe von 1,14 Promille. Auf der Dienststelle wurde dann eine Blutprobe entnommen.|PIZW

