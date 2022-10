Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Aus misslicher Lage befreit

Rodalben, Neuhof (ots)

Nach dem Besuch einer Hausparty in Rodalben wollte ein 19-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben in der Nacht vom 01.10.22 auf den 02.10.22 seinen Rausch im Pkw seines Kumpels ausschlafen. Als er am Morgen wieder erwachte bemerkte er, dass er in dem Fahrzeug eingeschlossen war. Weder Tür noch die elektronischen Fensterheber ließen sich öffnen. Da er seinen Kumpel nicht telefonisch erreichen konnte, entschloss er sich einen ansässigen Schlüsseldienst zur Befreiung aus der misslichen Lage zu kontaktieren. Dieser verständigte die Polizei Pirmasens, welche letztendlich den Fahrzeugbesitzer ausfindig machten und so den verzweifelten Mann befreien konnten. /pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell