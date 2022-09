POL-LWL: Pilzsammler parkte Auto auf der Autobahn

Domsühl (ots) - Bei einem Brand auf dem Gelände eines Recyclingbetriebes in Domsühl ist am Montagabend ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden. Das Feuer brach auf einer Lagerfläche aus, worauf mehrere Feuerwehren aus der Region zum Einsatz kamen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist zerkleinerter Kunststoff in Brand geraten. Die eingesetzten Feuerwehren konnten den Brand noch am Abend löschen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur ...

mehr