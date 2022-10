Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Glasscheibe beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Pirmasens, Hauptbahnhof (ots)

Am Sonntag, den 02.10.2022 in der Zeit von 21:10 Uhr bis 21:20 Uhr wurden durch drei jugendliche Personen am Hauptbahnhof in Pirmasens die Glasscheibe eines Wartebereiches zerstört. Die Personen entfernten sich im Anschluss in Richtung des angrenzenden Bistros und konnten durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Der Haupttäter (männlich, ca. 18-20 Jahre, ca. 180 -185 cm groß, blonde oder hell-braune kurze Haare) trug ein auffälliges schwarzes T-Shirt mit gelbem Schriftzug auf dem Rücken. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Ereignis geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder per Email unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. /pips

