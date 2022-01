Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Brandstiftung

Suhl (ots)

Am 31.12.2021 gegen 16:30 Uhr kam es in Suhl in der Ilmenauer Straße zu einem Brand eines Papiercontainers. Durch einen unbekannten Täter wurde der Inhalt vermutlich mittels eines Feuerwerkskörpers entzündet. Es entstand kein Sachschaden am Container, jedoch das Papier wurde vernichtet.

