Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Oberhof (ots)

Presse 02.01.2022

Verkehrsunfallflucht - Oberhof In der Zeit vom 27.12.2021 14:30 Uhr bis 31.12.2021 12:00 Uhr kollidierte in Oberhof Am Harzwald auf einem Parkplatz ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem geparkten Wohnmobil. Anschließend verließ der Fahrzeugführer pflichtwidrig die Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000,00 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell