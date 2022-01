Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autos mutwillig beschädigt

Schleusingen (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Jahreswechsel das Autodach eines Nissan in der Hildburghäuser Straße in Schleusingen. Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde die Beschädigung durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern / Böller verursacht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1.000 Eruo. Eine weitere Sachbeschädigung an einem Pkw ergeignete sich im gleichen Zeitraum in der Oberen Bergstraße. Hier wurde der vordere Kotflügel eines Hyundais zerkratzt.

