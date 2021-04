Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Föhren - Kripo sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

Am Montag, dem 12. April, zwischen 12:30 und 19:30 Uhr brachen bisher Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Föhren ein.

Durch ein Fenster auf der Rückseite gelangten die Täter in das Haus in der Straße Wacholderberg. Nachdem sie diverse Räume durchsuchten und dabei nach bisherigem Stand der Ermittlungen diversen Schmuck entwendeten, verließen sie das Gebäude auf gleichen Weg.

Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell