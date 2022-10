Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Randalierer in Realschule Plus und Grundschule

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 30.09.2022, 18:00 Uhr bis zum 03.10.2022 wurde eine Scheibe einer Eingangstür der Realschule Plus im südlichen Stadtgebiet beschädigt. Weiterhin stand bei der angrenzenden Grundschule eine Tür am Haupteingang offen, bei der ebenfalls die Plexiglasscheibe eingeschlagen wurde. Sowohl im Innenhof als auch im Untergeschoss der Grundschule wurden mehrere Milchkartons aufgeworfen, sodass diese aufplatzten und der Inhalt herumspritzte. An den Türen konnten keine weiteren Einbruchsspuren festgestellt werden. Der aktuelle Sachschaden wird auf ca. 2520 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

