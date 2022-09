Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Pasewalk (ots)

In den Nachmittagsstunden des gestrigen Tages kam es am Bahnübergang "Triftweg" in Koserow zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Eine 20- jährige ukrainische Staatsangehörige war mit ihrem Fahrrad gegen einen fahrenden Zug der Usedomer Bäderbahn gefahren. Sie wollte den Bahnübergang überqueren. Dabei verletzte sie sich augenscheinlich am rechten Arm. Sie wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Greifswald gebracht.

Der Triebfahrzeugführer bemerkte den Zusammenprall und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Triebwagen kam ca. 200 m hinter dem Unfallort zum Stehen. Die 45 Insassen des Zuges wurden nicht verletzt. Am Schienenfahrzeug entstand kein Sachschaden. Die Streckensperrung erfolgte von 14:34 - 15:59 Uhr. Dadurch kam es zu Teilausfällen im Bahnbetrieb auf der Teilstrecke Koserow-Zempin. Gegen 16:00 Uhr wurde die Strecke wieder frei gegeben und der Zug setzte seine Fahrt Richtung Wolgast fort. Das Fahrrad der Frau ist nicht mehr fahrtauglich.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell