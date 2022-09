Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei stellt in Greifswald gestohlenen PKW an der Grenze sicher

Pomellen (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, kontrollierten Bundespolizisten in Pomellen einen 26- jährigen polnischen Staatsangehörigen. Er war mit einem PKW Toyota in Richtung Polen unterwegs. Zur Kontrolle legte der Mann nur eine gültige polnische Identitätskarte vor. Fahrzeugpapiere konnte er nicht vorweisen. Bei der Inaugenscheinnahme des Toyota, wurden Beschädigungen auf der Fahrerseite (Hebelspuren), sowie auf der Beifahrerseite Spiegelfenster (geborsten) festgestellt. Der Pkw wurde zudem ohne Fahrzeugschlüssel betrieben. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug (Erstzulassung März 2017) auf eine in Greifswald wohnhafte Person zugelassen ist. Es hat einen Zeitwert von ca. 16 000,-EUR. Nach Rücksprache mit dem Polizeihauptrevier in Greifswald begab sich eine Streife der Landespolizei zur Halteranschrift. Der Fahrzeughalter wurde angetroffen und bestätigte den Diebstahl seines Fahrzeuges.

Die Bundespolizei Pasewalk erstattete Strafanzeige gegen den Polen. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell