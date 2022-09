Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Höghe von 5000,- Euro der Berliner Staatsanwaltschaft

Pasewalk / Pomellen (ots)

Am gestrigen Abend konnte ein 32jährigen polnischer Staatsangehöriger mit seinem Hund Gizmo die Dienststelle der Bundespolizeiinspektion Pasewalk wieder verlassen. Er war gegen 16:30 Uhr auf der BAB 11 in Fahrtrichtung Berlin als Insasse eines BERLINEKS in Höhe der Anschlussstelle am Agroservice Penkun kontrolliert worden. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung - Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin mit zu entrichtender Geldstrafe in Höhe von 5170,00 EUR zzgl. Kosten von 345,80 EUR sowie einer Restgeldstrafe in Höhe von 30,00 EUR, alternativ Tage Ersatzfreiheitsstrafe wegen Körperverletzung. Die Pole wurde festgenommen und zum Bundespolizeirevier Pomellen verbracht. Nach Zahlung der Geldstrafen sowie der Kosten, konnte die festgenommene Person gegen 20:00 Uhr die Dienststelle wieder verlassen.

