Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Jeep im Wert von 35000 Euro sichergestellt.

Pasewalk / Pomellen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 7. September 2022 kontrollierten Kräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit einen Grand Cherokee (Wert ca. 35000,- Euro). Einsatzkräfte stoppten das Kfz, das sich mit überhöhten Geschwindigkeit auf der BAB 11 bewegte, in Höhe des Grenzüberganges Pomellen. Bei der Kontrolle konnte der 21jährige polnische Fahrzeugführer kein Identitätsdokument bzw. Führerschein vorweisen. Das deutsche Kennzeichen war im ZEVIS nicht existent, dazu das Fahrzeug ohne Schlüssel geführt und schien offensichtlich elektronisch manipuliert worden zu sein. Eine telefonische Nachfrage beim Halter bestätigte den Diebstahl. Das Fahrzeug wurde in Bad Doberan entwendet. Der 27jährige polnische Staatsangehörige wird sich nun wegen Hehlerei und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

