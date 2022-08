Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizeiorchester Berlin auf Usedomer Bädertour und erstmalig zu Gast in Swinemünde Benefizbädertour erneut zugunsten des "Zeitreisemobils" (Bilder auf Anfrage)

Das Bundespolizeiorchester aus Berlin besucht schon seit vielen Jahren regelmäßig im September die Insel Usedom um in verschiedenen Orten aufzuspielen. Nachdem im letzten Jahr aufgrund Corona nur die Big Band das Publikum faszinierte, ist in diesem Jahr das gesamte Orchester, aber auch in Kleinstbesetzungen präsent. Erstmalig wird es ein Konzert in Swinemünde geben, welches gemeinsam durch die Stadt Swinemünde, dem Polnischen Grenzschutz und der Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen ins Leben gerufen wurde. Polizeidirektor Jürgen Köhler stimmte den Ablauf persönlich mit dem stellvertretenden Stadtpräsidenten und seinen polnischen Kollegen ab. "Auf jeden Fall freuen wir uns ganz besonders auf unseren ersten Auftritt in Swinemünde, bei dem unser polnischer Tubist Mateusz Dudek ein paar freundliche Worte an das polnische Publikum richten wird", so der Leiter des Bundespolizeiorchesters Gerd Herklotz

Nach dem tollen Erfolg im letzten Jahr, es wurden 1500,- Euro für die caritative Einrichtung, dem "Zeitreisemobil aus Eggesin" eingeworben, "wollen wir auch in diesem Jahr das Konzert mit dem Benefizgedanken verbinden und das gute Ergebnis vom letzten Jahr wiederholen", so Inspektionsleiter Jürgen Köhler, der sich freut, dass die Bädertour in diesem Jahr mit dem Abschlusskonzert am 06. September in Swinemünde endet. Dort wird auch eine Spendenbox aufgestellt, über den Adressaten des Benefizes entschied der polnische Stadtpräsident persönlich.

"Wir freuen uns auf die Konzerte, die am 1.9.2022 mit dem Auftritt des Orchesters in Ahlbeck beginnen und am 6.9.2022 mit dem Konzert des Orchesters auf der anderen Seite der Grenze in Swinemünde enden. Bei den Konzerten am 4., 5., und 6. September 2022 des Orchesters wird außerdem die Bundespolizistin Nadine Oswald als Sängerin auftreten. Mit herzlichen Grüßen und in Vorfreude auf unsere diesjährigen Auftritte auf Usedom", so der Dirigent Gerd Herklotz

Konzertprogramm in den Konzertmuscheln der Seebäder: 01.09.2022 Donnerstag 16:00 Uhr in Ahlbeck Orchester 02.09.2022 Freitag 16:00 Uhr in Bansin Big Band 03.09.2022 Samstag 11:00 Uhr in Koserow Orchester 16:00 Uhr in Ahlbeck Big Band 04.09.2022 Sonntag 11:00 Uhr in Trassenheide Blasmusik 16:00 Uhr in Heringsdorf Orchester 05.09.2022 Montag 15:30 Uhr in Zinnowitz Orchester 06.09.2022 Dienstag 11:00 Uhr in Swinemünde Orchester

Die Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen begleitet das Orchester mit einem präventiven Informationsstand durch PHK Petersen, PHM'in Scharmann und PM'in Pingel, die vor allem in der musikalischen Pause sehr viele Gesprächspartner erwarten.

