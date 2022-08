Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahranfängerin offenbar noch unsicher beim Einparken

Apolda (ots)

In Apolda, auf einem Parkdeck in der Marktpassage in der Straße des Friedens ereignete sich am 16.08.2022, gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall als eine 18jährige mit ihrem Pkw VW in einer dortigen Parklücke vorwärts einparken wollte, dabei den seitlichen Abstand zum bereits nebenan parkenden Pkw Opel falsch einschätzte und in der Folge mit diesem kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 500 Euro.

