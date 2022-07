POL-BI: Einbrecher machen Beute in Bielefelder Bistro

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Baumheide- Ein Täter stahl am Samstag, 16.07.2022, an der Herforder Straße von einer Baustelle hochpreisige Werkzeuge. Eine Beobachterin schlug ihn in die Flucht. Eine Anwohnerin bemerkte während laufender Arbeiten an der Baustelle, die sich nahe der Straße Rabenhof befindet, einen verdächtigen Mann. Sie beobachtete, wie der Mann sich an dem Bauzaun vorbeidrückte und an einem offen ...

mehr