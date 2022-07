Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeugdiebstahl von Baustelle gescheitert

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide-

Ein Täter stahl am Samstag, 16.07.2022, an der Herforder Straße von einer Baustelle hochpreisige Werkzeuge. Eine Beobachterin schlug ihn in die Flucht.

Eine Anwohnerin bemerkte während laufender Arbeiten an der Baustelle, die sich nahe der Straße Rabenhof befindet, einen verdächtigen Mann. Sie beobachtete, wie der Mann sich an dem Bauzaun vorbeidrückte und an einem offen stehenden Baucontainer zwei Koffer mit Schlagbohrhammern nahm. Mit seiner Beute lief er in Richtung Innenstadt. Wenig später kam der Mann mit leeren Händen zurück, trat wieder auf die Baustelle und nahm erneut zwei Koffer mit Schlagbohrhammern an sich. Die Zeugin machte den Dieb auf sich aufmerksam und rief zeitgleich die Polizei.

Bei Eintreffen der Polizisten war der Täter bereits geflohen. Eine andere Anwohnerin konnte den Beamten jedoch das Gebüsch zeigen, in dem der Mann die Beute versteckt hatte. Die vier Koffer samt Inhalt konnte den Bauarbeitern zurück gegeben werden.

Die Zeugin beschrieb den Täter wie folgt: südosteuropäisch aussehend, circa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß, schlank, mit dunklen Haaren, bekleidet mit weißem T-Shirt, schwarzer Hose und hellen Sneakern. Er hatte einen schwarzen Pullover umgebunden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell