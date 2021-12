Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verpuffung in Pelletwerk

Erndtebrück- Schameder (ots)

Am Mittwochmorgen (23.12.2021) gegen 03:00 Uhr ist es in einem Silo eines Pelletwerks in Schameder aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung gekommen. Dadurch gerieten die in dem Silo gelagerten Späne in Brand. Drei Mitarbeiter wurden bei dem Geschehen verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Das Berleburger Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell