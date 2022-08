Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Zwei Haftbefehle vollstreckt

Pomellen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 15. August wurde ein 47jähriger polnischer Staatsangehöriger als Beifahrer eines KFZ mit polnischer Zulassung auf der BAB 11, Fahrtrichtung Berlin festgestellt. Bei der Kontrolle an der B113, Zufahrt Penkuner Agro- Service ergab die fahndungsmäßige Überprüfung der Person eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Neuruppin zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen "Fahrens ohne Fahrerlaubnis". Aufgrund dieser Straftat wurde er Zahlung einer Geldstrafe von 400EUR oder 20 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Zahlung der Geldstrafe wurde die Person um 05:15 Uhr auf freien Fuß gesetzt.

Bereits zum Ende der letzten Woche wurde an der BAB11 Einreise Pomellen Fahrtrichtung Berlin ein 45jähriger Deutscher festgestellt. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Verden zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Beleidigung. Für die Beleidigung musste der Straftäter eine Geldstrafe in Höhe von 150,00 Euro sowie 157,50 Euro Kosten entrichten. Bei Nichtzahlung wären 15 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Nach Zahlung der Geldstrafe konnte er seine Reise in Richtung Bundeshauptstadt fortsetzen.

