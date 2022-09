POL-HAM: Wohnungsdurchsuchung nach Einbrüchen in Playmobil-Ausstellung

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannten versuchten zwischen Dienstag, 27. September, 20 Uhr und Mittwoch, 28. September, 6 Uhr, in ein Geschäftsgebäude am Marktplatz einzubrechen. Sie beschädigten die Eingangstür, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381-916-0 oder ...

mehr