POL-HAM: Einbrecher scheitern an Eingangstür eines Geschäftsgebäudes

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Einbrecher verschafften sich am Mittwoch, 28. September, gegen 2.20 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Produktionshalle in der Klutestraße. Nach dem Zerstören einer Fensterscheibe durchsuchten die Täter mehrere Büroräume. Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per ...

