POL-HAM: Einbruch in Produktionshalle

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Täter versuchten sich am Mittwoch, 28. September, gegen 0.45 Uhr, durch Aufhebeln mehrerer Eingangstüren Zugang zu einem Sportgeschäft in der Nordstraße zu verschaffen. Die unbekannten Einbrecher gelangten nicht in das Innere des Sportgeschäfts. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder ...

