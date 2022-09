POL-HAM: Versuchter Einbruch in Sportgeschäft

Hamm-Mitte (ots) - Mit einem gestohlenen Rasenmäher im Schlepptau flüchtete ein unbekannter Dieb am Dienstagmorgen, 27. September, über die Alleestraße. Durch die Benachrichtigung einer Überwachungskamera wurde der 32-jährige Eigentümer gegen 5.30 Uhr über den Diebstahl informiert und eilte in den Garten, wo sich der Langfinger gerade an dem Rasenmäher zu schaffen machte. Der flüchtete daraufhin mitsamt des ...

