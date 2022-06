Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Gerolstein (ots)

Am 19.06.2022 zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr nutzten bisher unbekannte Täter die kurzfristige Abwesenheit des Wohnungsinhabers aus und drangen durch Aufhebeln der Wohnungseingangstüre in die Wohnung des Geschädigten in dem Mehrfamilienhaus in Gerolstein, Zur Büschkapelle ein.

Hier entwendeten sie nach derzeitigen Sachstand ein dort zwecks Reparatur durch einen Bekannten des Geschädigten abgestelltes Dirtbike und entfernten sich im Anschluss wieder.

Durch eine Nachbarin konnte ein Tatverdächtiger mit dem Fahrzeug beim Weggehen gesehen werden.

Weitere Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell