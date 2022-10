Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rauchentwicklung im Wohnhauses durch Brand an einer Waschmaschine

Pirmasens (ots)

Am heutigen Donnerstag, um 08:43 Uhr, kam es in einem Wohnhaus im nordöstlichen Bereich der Innenstadt Pirmasens zu einer starken Rauchentwicklung. Bei den durch die Feuerwehr Pirmasens schnell durchgeführten Löscharbeiten konnte nach derzeitigem Ermittlungsstand, als Ursache der Rauchentwicklung eine technischer Defekt an einer im Keller aufgestellte Waschmaschine festgestellt werden. Ein Gebäude-schaden entstand nicht, jedoch musste eine Anwohnerin mit leichter Rauchintoxikation in Krankenhaus verbracht werden.

