Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Bergstraße

Eppenbrunn (ots)

In der Zeit vom 02.10.2022, 20:00 Uhr bis 03.10.2022, 11:45 Uhr parkte der Geschädigte seinen grauen Mercedes Benz, E-Klasse, ordnungsgemäß in der Bergstraße, in Höhe des Anwesens Nr.28, am rechten Fahrbahnrand. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, nachdem dieser vermutlich beim Ein- oder Ausparken den grauen Mercedes im Bereich der der linken vorderen Stoßstange beschädigte. Insgesamt beläuft sicher Sachschaden auf ca. 200.- Euro Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

