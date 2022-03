Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Parfümdieb im Hamburger Hauptbahnhof - Haftbefehl vollstreckt

Hamburg (ots)

Der Ladendetektiv einer Parfümerie in der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs beobachtete am 19.03.2022 gegen 20:30 Uhr einen Mann dabei, wie dieser eine Flasche eines Parfüms mit einem "Herrenduft" in die Jackentasche steckte und unmittelbar im Anschluss daran das Ladengeschäft verlassen wollte, ohne den Flakon zu bezahlen. Der Mitarbeiter der Parfümerie hinderte den Mann daran und alarmierte die Bundespolizei am Hauptbahnhof.

Unverzüglich erschien eine Streife vor Ort, die Beamten nahmen sich des Sachverhaltes an.

"Eine Überprüfung des 45-jährigen deutschen Staatsangehörigen ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg nach Verurteilung wegen 'Besonders schweren Fall des Diebstahls'".

Die Bundespolizisten verhafteten den Parfümdieb und führten ihn dem Bundespolizeirevier zu.

Von hier wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Untersuchungshaftanstalt überstellt. Ihn erwartet eine siebenmonatige Ersatzfreiheitsstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell