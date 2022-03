BPOL-HH: Pöbelnd mit 3,75 Promille im S-Bahnhof - Haftbefehl durch Bundespolizei vollstreckt

Hamburg (ots) - Am 07.03.2022 gegen 17.00 Uhr mussten Bundespolizisten einen stark alkoholisierten Mann (m.20) am S-Bahnsteig im Bahnhof Harburg unter erheblichen Widerstandshandlungen in Gewahrsam nehmen. Zuvor geriet der Beschuldigte am S-Bahnsteig in das Visier einer Bundespolizeistreife, da er keinen ...

mehr