Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Einbruch in Gaststätte - Automaten leergeräumt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht auf Sonntag, 23.10.2022, ist in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Stühlingen eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Toilettenfenster waren die Unbekannten ins Gebäude gelangt. Im Innern wurden die dortigen Geld- und Spielautomaten teilweise aufgebrochen und das darin verwahrte Bargeld entwendet. Auch ein Geldbeutel mit vielem Münzgeld wurde gestohlen. Der Geldbeutel und Geldkassetten aus den Automaten konnten leer in der Nähe aufgefunden werden. Die Tatzeit lag genau zwischen 04:30 Uhr und 11:30 Uhr. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Wutöschingen, Tel. 07746 9285-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell