Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/Wehr: Fahrer zeigen Auffälligkeiten

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 22.10.2020, sind der Polizei in Bad Säckingen und Wehr zwei Fahrer aufgefallen. Mit mutmaßlich 2,4 Promille intus wurde gegen 02:45 Uhr ein 35 Jahre alter Fahrradfahrer in Wehr gestoppt. Er war ohne Licht unterwegs, sonstige fahrerische Auffälligkeiten zeigte er allerdings nicht. Eine gute Stunde später wurde in Bad Säckingen ein 46 Jahre alter Autofahrer kontrolliert. Neben drogenkonsumtypischen Auffälligkeiten beim Fahrer zeigte der ausgehändigte Führerschein Fälschungsmerkmale. So wurde nach einem positiven Drogentest eine Blutprobe erhoben und der Führerschein für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

