Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Körperliche Auseinandersetzung nach Beleidigung

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Schluchsee;]

Am 23.10.20, gg. 13:35 Uhr kam es auf der B500 zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, in dessen Verlauf sich die Streitparteien gegenseitig schlugen. Ein 35-jähriger Autofahrer, als auch ein 70-jähriger Motorradfahrer befuhren die Bundesstraße von Häusern kommend in Richtung Schluchsee. Auf diesem Streckenabschnitt kam es zunächst zu Beleidigungen, so dass die beiden Verkehrsteilnehmer im Bereich der Ausfahrt Blasiwald anhielten. Zunächst kam es zu einem Streitgespräch und hiernach zum Gerangel und wechselseitigen Körperverletzungen. Weiterhin wurde ein Motorrad beschädigt.

Gegen beide Verkehrsteilnehmer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

