Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke - schwer verletzt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Mit schweren Verletzungen ist am Sonntagmittag, 23.10.2022, ein 22 Jahre alter Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gekommen, nachdem er auf der L 159 im Steinatal gegen eine Leitplanke geprallt war. Gegen 15:30 Uhr war der Motorradfahrer in einer Kurve zwischen Detzeln und Untermettingen zu Fall gekommen und gegen eine Leitplanke gerutscht. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Das Motorrad wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an diesem liegt bei rund 5000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell