POL-KA: (KA) Karlsruhe - E-Roller-Fahrer überfährt rote Ampel

Karlsruhe (ots)

Ein 17-jähriger E-Roller-Fahrer überfuhr am Donnerstag gegen 19:00 Uhr an der Kreuzung Am Großmarkt / Elfmorgenbruchstraße in Karlsruhe eine rote Ampel und kollidierte in der Folge mit einem ebenfalls die Kreuzung passierenden Auto. Bei der Kollision mit dem Pkw zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

