Bretten (ots) - Bislang unbekannten Tätern gelang es in der Nacht zum Donnerstag in einen Kindergarten in der Anne-Frank-Straße in Bretten einzubrechen. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den dortigen Räumen verschafften. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie mehrere Schränke. Es wurden offenbar keine Gegenstände entwendet. Die Höhe des ...

