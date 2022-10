POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher hatten es offenbar auf zwei Kirchengebäude abgesehen. Am Mittwoch, zwischen 03:00 und 06:40 Uhr, wurde in der Straße "Rechts der Alb" in Karlsruhe Weiherfeld-Dammerstock eingebrochen. Die Eindringlinge hebelten zunächst ein Fenster im Innenhof des Gebäudekomplexes auf und verschafften sich im Anschluss Zutritt in den ...

mehr