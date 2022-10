Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 49-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird im Laufe des heutigen Tages ein 49-jähriger Mann dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Ihm wird ein besonders schwerer räuberischer Diebstahl vorgeworfen.

Der Beschuldigte steht im Verdacht, am Mittwochabend gegen 22:20 Uhr in einer Tankstelle in der Neureuter Straße zwei Zigarettenschachteln entwendet zu haben. Als eine Angestellte die Türen des Verkaufsraums verriegelte, um den Mann am Verlassen der Örtlichkeit zu hindern, soll dieser ein Messer gezogen und die Frau damit bedroht haben. Derart eingeschüchtert öffnete die Geschädigte die Tür wieder und ermöglichte dem Tatverdächtigen die Flucht. Kurz darauf erkannte ein Zeuge den Flüchtigen im Bereich Entenfang wieder, wo ihn die alarmierten Polizeistreifen wenig später vorläufig festnehmen konnten.

Während der Tat hielten sich neben der Angestellten noch mehrere Kunden in der Tankstelle auf, die beim Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr anwesend waren. Die Kriminalpolizei Karlsruhe bittet diese Personen, sich unter der Telefonnummer 0721-666-5555 als Tatzeugen zur Verfügung zu stellen.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Kai Lampe, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell