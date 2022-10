Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Straßenbahn touchiert Fußgänger

Karlsruhe (ots)

Ein Leichtverletzter ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen einer Straßenbahn und einem Jugendlichen am Dienstagnachmittag an der Haltestelle Europaplatz.

Offensichtlich wollte ein 17-Jähriger gegen 16.10 Uhr die Gleise in der Karlstraße überqueren und übersah dann offenbar eine in die Haltestelle einfahrende Bahn. Zu seinem Glück fuhr diese sehr langsam und touchierte den Jugendlichen lediglich. Dadurch stürzte er und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es bis etwa 16.40 Uhr zu Einschränkungen des Straßenbahnverkehrs.

