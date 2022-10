Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg: Gemeinsame Verkehrskontrolle der Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen einer Sicherheitskooperation der Polizei der Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz konnte am Montagabend an der Bundesstraße 35 Höhe Rheinbrücke, im Revierbereich Philippsburg, eine gemeinsame Verkehrskontrolle durchgeführt werden. Hierbei lag das Hauptaugenmerk der Verkehrskontrolle auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, als auch auf der Bekämpfung der Eigentumskriminalität.

Die an der Kontrollstelle beteiligten 37 Beamten und Beamtinnen haben mehr als 150 Fahrzeuge und 100 Personen kontrolliert. Dabei konnten über 30 Verstöße festgestellt werden. Unter anderem wegen Trunkenheitsfahrt und Fahren unter Drogeneinfluss. Den Fahrern drohen Strafanzeigen und Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit. An dieser Stelle möchte die Polizei beider Länder alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen darauf aufmerksam machen, nicht berauscht am Straßenverkehr teilzunehmen.

Unterstützt werden konnten die Beamten und Beamtinnen durch das technische Hilfswerk Waghäusel sowie die Straßenmeisterei Bruchsal.

Kunz Manuel, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell